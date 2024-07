Sieg im ersten Test Tella und Schick treffen für Bayer in Essen

Gegen Ende der zweiten Trainingswoche hatte sich die Werkself am Freitag in Richtung Ruhrgebiet aufgemacht, um an der Hafenstraße bei Rot-Weiss Essen erstmals die Form zu testen. Beim Tabellensiebten der vergangenen Drittliga-Saison brachte Leverkusens Meistertrainer Xabi Alonso alle drei Sommerzugänge in der Startelf. So bekamen die rund 10.000 Zuschauer – etwa 2000 davon aus Leverkusen – einen ersten Eindruck davon, welche Qualitäten Aleix Garcia, Jeanuel Belocian und Martin Terrier neu in die Mannschaft bringen.