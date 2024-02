Doppelpack in Darmstadt Bayer-Profi Tella macht seine Vorahnung wahr

Auf der rechten Seite hat die Werkself mit Jeremie Frimpong und Nathan Tella reichlich Technik, Tempo und Talent zu bieten. Ihre offensive Wucht entfalten die beiden ebenso agilen wie antrittsstarken Außenbahnspieler nicht über ihre physische Kraft, direkte Duelle fechten sie eher mit der feinen Klinge aus. Entsprechenden Seltenheitswert hatte Tellas Treffer zum 1:0 im Stadion am Böllenfalltor: Per Kopfball erzielte der 1,73 Meter große Flügelflitzer nach 33 Minuten die Führung für Bayer Leverkusen. Davon überrascht war der in England geborene Nationalspieler Nigerias allerdings nicht. Vielmehr klang es so, als hätte sich eine Vorahnung erfüllt.