Bayers Joker trifft Nathan Tella legt einen optimalen Kaltstart hin

Sogar ein drittes Mal. Denn in der Nachspielzeit schlug Piero Hincapie nach einer Ecke zu und machte den zweiten Last-Minute-Sieg in Serie nach dem 1:0 in Augsburg vergangene Woche perfekt. „Wir haben diese Saison schon viele Spiele gewonnen, jetzt zwei Mal hintereinander erst in der Nachspielzeit. Das ist verrückt“, sagte Tella und fügte lachend hinzu: „Jetzt war es Piero, vergangene Woche war es Pala, mal sehen, wer es nächstes Mal ist. Aber hoffentlich geht es nicht bis zum Ende der Saison so weiter, dass die Entscheidung erst im letzten Moment fällt.“