Bayers Flügelspieler Nathan Tella glänzt auch mit Selbstkritik

Nathan Tella hat ein Wechselbad der Gefühle hinter sich. Als Bayer Leverkusen in der Europa League bei Qarabag Agdam in Aserbaidschan antrat, stand er in der Startelf, zeigte aber einen schwachen Auftritt und wurde nach einer Stunde ausgewechselt. Beim 4:0 gegen Union Berlin am Sonntag kam er erst in der Schlussphase in die Partie und erzielte mit seiner ersten Aktion den Treffer zum Endstand – sein Tordebüt in der Bundesliga. Und dann ist da auch noch seine erste Berufung in die nigerianische Nationalmannschaft, die in dieser Länderspielphase gegen Lesotho und in Simbabwe antritt.