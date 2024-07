Leverkusens nigerianischer Nationalstürmer Nathan Tella drängt in Bayers Startelf

Sein erstes Bundesligaspiel von Beginn an wird Nathan Tella so schnell nicht vergessen. Mit einem Kopfballtor und einem satten Rechtsschuss avancierte er beim 2:0-Sieg der Werkself Anfang Februar in Darmstadt zum Matchwinner. Für sein zweites Jahr unterm Bayer-Kreuz hat sich der Profi vorgenommen, Trainer Xabi Alonso davon zu überzeugen, ihn noch häufiger von Beginn an spielen zu lassen. „Ich will mich weiter jeden Tag verbessern, um bald hoffentlich Stammspieler zu sein“, kündigt Tella an.