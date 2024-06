Länderspielsommer Nächste Titelchance für Bayers Profis

Jeremie Frimpong begegnet mit den Niederlanden am Donnerstag Kanada und am darauffolgenden Montag, 10. Juni (beide 20.45 Uhr), Island. Das Turnier beginnt für „Oranje“ mit dem Spiel am 16. Juni (15 Uhr) gegen Polen. Die nicht für die EM qualifizierten Finnen mit Lukas Hradecky bestreiten noch zwei Testpartien: am Dienstag in Portugal und am Freitag in Schottland (beide 20.45 Uhr).