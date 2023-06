Bayers Mittelfeldspieler Nadiem Amiris Abschied von der Werkself rückt näher

Der 26-Jährige war vor einem Jahr eigentlich schon so gut wie weg aus Leverkusen. Im Sommer kehrte er von seiner Leihe zum italienischen Klub Genua CFC zurück, der in die Serie B abgestiegen war. Die vereinbarte Kaufpflicht nach dem Klassenerhalt griff daher nicht. In dieser Saison kam Amiri bei Bayer immer wieder zu Einsätzen, beim 2:1-Sieg in Köln avancierte er gar zum Derbyhelden, doch als Stammspieler konnte er sich erneut nicht nachhaltig etablieren. Im Saisonfinale gab der Mittelfeldspieler ein unglückliches Bild ab – nicht nur wegen seines Aussetzers gegen Mönchengladbach, der kurz vor dem Abpfiff zum 2:2-Ausgleich führte. In den Halbfinalspielen der Europa League gegen die AS Rom (0:1/0:0) kam er zudem nur zu Kurzeinsätzen.