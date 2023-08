Bayer-Profi im Zwiespalt Amiri verwundert mit Wechsel-Wirrwarr

Dem Vernehmen nach soll sich Amiri Sorgen gemacht haben, in Leeds womöglich länger als ein Jahr in der Zweitklassigkeit verweilen zu müssen. Zudem steht in zwei Wochen die Geburt seines ersten Kindes an, was ebenfalls in seine Entscheidung einfloss. Andererseits dürften die Interessenten auch im Sommer 2024 nach Vertragsende bei Bayer – und falls nicht doch noch ein Transfer mit einem anderen Klub bis Freitag zustande kommt – nicht gerade Schlange stehen.