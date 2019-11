Acht Spiele in 29 Tagen : Nach der Länderspielpause geht es für Bayer 04 in den Jahresendspurt

Bayers Trainer Peter Bosz steht in Winterjacke am Spielfeldrand. Foto: dpa/Peter Steffen

Leverkusen Bis Heiligabend müssen Trainer Peter Bosz und seine Mannschaft noch drei Englische Wochen bestreiten. Unter anderem geht’s für Bayer noch gegen Juventus Turin, zum FC Bayern München und zum Derby nach Köln.

Ruhig und besinnlich wird die Vorweihnachtszeit für die Werkself nicht: Bis Heiligabend absolviert das Team von Trainer Peter Bosz noch acht Pflichtspiele in 29 Tagen. Durch die Siege gegen Atlético Madrid (2:1) und in Wolfsburg (2:0) hat Bayer 04 noch alle Chancen, in einem europäischen Wettbewerb zu überwintern und sich zudem in der Liga in Lauerstellung gebracht. Wir blicken auf das Restprogramm und wagen Prognosen.