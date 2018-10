Bayer 04 Leverkusen: Mutloser Auftritt der Bayer-Elf gegen SC Freiburg

Freiburg Bayer 04 Leverkusens Trainer Heiko Herrlich gerät immer stärker unter Druck. Seinem Team fehlte es vor dem Tor an Präzision. Gegen die kompakte Abwehr der Freiburger fehlten Bayer die Ideen.

Coach Heiko Herrlich musste kurzfristig auf seinen Kapitän Lars Bender verzichten. Der Mittelfeldspieler fiel wegen einer Verhärtung im Oberschenkel aus, Aleksandar Dragovic ersetzte ihn. Im Vergleich zum 4:2-Erfolg unter der Woche in der Europa League gegen Zyperns Pokalsieger AEK Larnaka veränderte der 46-jährige Bayer-Coach sein Team auf zwei weiteren Positionen: Für den in der Liga noch rotgesperrten Karim Bellarabi rückte Julian Brandt in die Startformation. Lucas Alario kam für Leon Bailey, der auf die Bank rotierte.

Bayer 04 begann engagiert und hatte durch Dominik Kohr (3.) die erste gute Tormöglichkeit. In der Folge bissen sich die Gäste an kompakt stehenden Freiburgern aber die Zähne aus. Freistöße aus aussichtsreichen Situationen blieben zumeist in der Mauer hängen, Distanzschüssen wie denen von Kevin Volland (27.) und Kai Havertz (43.) fehlte es an der notwendigen Präzision. Immerhin stand Bayers zuletzt nicht selten wackelige Defensive in der ersten Halbzeit tadellos, was die Torschussbilanz von 10:0 zugunsten des Werksklubs unterstrich.