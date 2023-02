Magenprobleme verhindern Comeback Bayer muss weiter auf Patrik Schick verzichten

Was die Saisonziele angeht, hat Bayer Leverkusen eine bemerkenswerte Entwicklung hinter sich. Als Dritter des Vorjahres startete die Werkself als möglicher Bayern-Jäger in die Spielzeit. Nach dem Fehlstart ging es aber zunächst darum, den Anschluss nach oben zu finden. Das Misslang und so wurde gar der Abstiegskampf ausgerufen. Nach dem Trainerwechsel von Gerardo Seoane zu Xabi Alonso lief es zunächst holprig, dann keimte durch fünf Siege in Serie die Hoffnung auf, eine Aufholjagd Richtung Champions-League-Plätze starten zu können. Zuletzt zwei Niederlagen gegen Dortmund und in Augsburg haben diesen Schwung indes schon wieder ausgebremst. Vor dem Spiel an diesem Samstag bei der TSG Hoffenheim (15.30 Uhr) nimmt Alonso nun Platz sieben als Minimalziel ins Visier – also die Conference League.