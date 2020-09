Peter Bosz fordert weitere Zugänge : Bayer muss sich ohne Havertz und Volland neu erfinden

Trainer Peter Bosz will nach den Abgängen der beiden Leistungsträger Kai Havertz und Kevin Volland Bayer Leverkusens Spielweise in Details anpassen. Foto: dpa/Sascha Schuermann

Leverkusen Nach den Wechseln von Kai Havertz und Kevin Volland steht Bayer Leverkusen vor einem Umbruch in der Offensive. Trainer Peter Bosz fordert vor dem Pokalauftakt am Sonntag gegen Norderstedt weitere Verstärkung.

Obwohl Bayer Leverkusen eine extrem kurze Vorbereitung hinter sich hat, ist die Vorfreude auf den Pflichtspielstart gegen Eintracht Norderstedt groß. Der Viertligist aus Schleswig-Holstein tauschte wie viele Amateurvereine im Pokal das Heimrecht, weil im eigenen Stadion die Corona-Maßnahmen nicht adäquat umgesetzt werden können. Für die Werkself steht also formell ein Auswärtsspiel in der BayArena an – und immerhin 300 Fans dürfen am Sonntag (15 Uhr) unter strengen Auflagen dabei sein.