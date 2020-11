Dauerbelastung der dezimierten Werkself : Müdigkeit ist für Tah eine Kopfsache

Leverkusen Innenverteidiger Jonathan Tah zieht nach dem 0:0 von Bayer Leverkusen gegen Hertha BSC eine verhalten positive Bilanz. Dass die Werkself gerade im Dauerspielbetrieb ist, empfindet er nicht als große Bürde – trotz des heftigen Verletzungspechs im Kader.

Jonathan Tah erlebte einen merkwürdigen Sonntagnachmittag in der BayArena. Gegen defensiv extrem gut organisierte Gäste aus Berlin hatte er vergleichsweise wenig zu tun – und doch musste er über 90 Minuten hellwach bleiben, weil Hertha BSC immer wieder auf Konter lauerte. In Kooperation mit seinem Nebenmann Aleksandar Dragovic ließ der Nationalspieler in der Innenverteidigung nichts anbrennen. Weil das allerdings auch für die Gegenseite galt, blieb es bei einem 0:0.