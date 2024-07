Ex-Bayer-Star Diaby wechselt für 60 Millionen Euro in die Wüste

Diaby in die Wüste folgen wird wohl zeitnah auch Sardar Azmoun. Der zuletzt an die AS Rom verliehene Stürmer, der nach der Leistungsdiagnostik aufgrund seines unentschuldigten Fehlens bei den ersten Trainingseinheiten in Leverkusen aus dem Team geworfen wurde und keine Perspektive mehr unter Trainer Xabi Alonso hat, steht kurz vor einem Wechsel in die Vereinigten Arabischen Emirate. Shabab Al-Ahli aus Dubai ist sich mit dem Iraner offenbar einig. Leverkusen soll demnach eine Ablöse in Höhe zwischen sechs und sieben Millionen Euro für den Stürmer erhalten.