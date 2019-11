Starkes Startelfdebüt : Moussa Diaby spielt sich ins Rampenlicht

Leverkusen Der 20-jährige Franzose ist vielleicht der einzige Gewinner nach dem Unentschieden gegen Freiburg. Er erzielt nicht nur den Ausgleich, sondern bietet über 90 Minuten eine Vorstellung, die einer Bewerbung für mehr Spielzeit gleicht.

Es hatte sich bereits früh angedeutet. Nach 30 Sekunden startete Moussa Diaby auf der linken Seite durch, spielte einen Ball in den Strafraum, wo Kevin Vollands Abschluss zu einer Ecke geblockt wurde. Was folgte, war im Grunde eine 90-minütige Bewerbung des Franzosen um mehr Spielzeit. Im Sommer wechselte er mit vielen Vorschusslorbeeren bedacht von Paris St. Germain zu Bayer 04, kam aber bislang nur sporadisch zum Einsatz. Er erzielte nicht nur den Ausgleich (36.) nach Freiburgs Führung (5.), sondern war stets mit Tempo, Dynamik, Raffinesse, Übersicht sowie starker Ballbehandlung unterwegs.

Tatsächlich war es sein erster Einsatz in der Startelf, bei dem er prompt sein erstes Bundesligator erzielte. Kerem Demirbay, der Diabys Treffer vorbereitete, ist davon nicht überrascht. „Mich musste er nicht überzeugen. Schon am ersten Tag, als er hier ankam, war ich von ihm überzeugt“, sagte der 26-Jährige. „Er hat heute von Anfang an die Chance bekommen und sehr, sehr gut genutzt.“ Es sei aber schon vorher kein Geheimnis gewesen, dass er ein Linksaußen mit sehr hoher Qualität sei. „Er ist ein sehr cleverer, schneller Spieler. Das hat man nicht so oft in der Bundesliga.“