Top-Scorer verletzt Bayer Leverkusen muss vorerst auf Diaby verzichten

Am Sonntag (19.30 Uhr) geht es für die durch die Saison stolpernde Werkself nun in der Liga zu Hause gegen Mainz 05 weiter, am Donnerstag (18.45 Uhr) steht das Wiedersehen mit Monaco an. Bitter für Bayer: Top-Scorer Diaby hat sich bei der Niederlage in der Europa League eine kleine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen und fällt laut Klubangaben voraussichtlich sieben bis zehn Tage aus.