Mittelhandbruch : Bayers Bellarabi wird operiert und fällt mehrere Wochen aus

Leverkusens Karim Bellarabi bei der Ballannahme. Foto: AP/Martin Meissner

Leverkusen Bayers Leverkusens Flügelstürmer Karim Bellarabi hat sich bei der 1:2-Niederlage in Frankfurt einen Bruch der linken Mittelhand zugezogen. Das teilte der Werksklub am Montag mit. Der 30-Jährige fällt voraussichtlich drei bis vier Wochen aus.

Fußball-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen muss voraussichtlich drei bis vier Wochen auf Offensivspieler Karim Bellarabi verzichten. Der 30-Jährige war beim Auswärtsspiel der Werkself am Samstag in Frankfurt (1:2) unglücklich auf die Hand gefallen. Eine Röntgenuntersuchung am Montagmorgen brachte Gewissheit: Bellarabi hat sich einen Bruch der linken Mittelhand zugezogen. Am Dienstag soll er operiert werden. In Frankfurt war der elfmalige deutsche Nationalspieler 22 Minuten vor dem Schlusspfiff für Moussa Diaby eingewechselt worden.

Der in Bremen aufgewachsene Außenangreifer kommt in dieser Saison bislang nicht über die Rolle des Jokers hinaus. Zum letzten Mal in einem Ligaspiel in der Startformation stand der langjährige Bayer-Profi am 3. Spieltag beim 1:1 in Stuttgart. Im Vorfeld der aktuellen Spielzeit hatten sich der Spieler und der Klub um eine vorzeitige Vertragsverlängerung um zwei Jahre bis 2023 verständigt.

Sportgeschäftsführer Rudi Völler adelte den gebürtigen Berliner als „herausragenden Bundesligaprofi“, der den Unterschied ausmachen kann. Das hat Bellarabi in dieser Saison noch nicht gezeigt: In bislang zwölf Liga-Spielen gelang ihm noch kein Tor und keine Vorlage. Etwas besser lief es für ihn in der Europa League, in der Bellarabi bisher auf drei Treffer und eine Vorlage kommt.

