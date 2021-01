Muskelverletzung : Bayers Weiser fällt mehrere Wochen aus

Leverkusen Bayer 04 Leverkusen muss mehrere Wochen auf Rechtsverteidiger Mitchell Weiser verzichten. Der 26-Jährige hat sich beim 1:2 in Frankfurt eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen.

Bayer Leverkusen muss in den kommenden Wochen ohne Michell Weiser auskommen. Der 26 Jahre alte Rechtsverteidiger zog sich im Spiel bei Eintracht Frankfurt (1:2) am vergangenen Samstag (1:2) eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zu, teilte der Werksclub am Mittwoch mit. Der Tabellen-Dritte empfängt im Heimspiel am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) Werder Bremen.