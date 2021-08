Bayers neuer Linksverteidiger : Mitchel Bakker liefert wie bestellt

Mitchel Bakker feiert das von ihm erzwungene Eigentor von Yann Sommer zum 1:0 mit einem Freudensprung. Foto: imago images/Uwe Kraft

Leverkusen Der Niederländer von Bayer 04 Leverkusen ist ein Erfolgsgarant beim 4:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Sein rüdes Foul an Stefan Lainer überschattet aber die starke Leistung.

In den vergangenen Wochen war bei Bayer Leverkusen viel von Physis, Robustheit und Wettkampfmentalität die Rede. Bei allen Zugängen in diesem Sommer hätten diese Attribute eine Rolle gespielt, betonte Trainer Gerardo Seoane vor dem Bundesligaspieltag. Die Werkself soll nach den Vorstellungen des Schweizers ein neues Gesicht erhalten, eine Mannschaft werden, gegen die kein Gegner gerne spielt, die im Kollektiv funktioniert, kompakt, aber trotzdem dynamisch ist und Spielwitz auf den Rasen bringt.

Nach dem 4:0 gegen Mönchengladbach zeigt sich: Mitchel Bakker verkörpert die dafür nötigen Eigenschaften und bringt eine Dynamik auf die linke Außenbahn, die es in den Vorjahren so nicht bei Bayer gab – egal, ob nun Wendell, der zum FC Porto gewechselt ist, oder Daley Sinkgraven auf dem Platz standen. Er erzielte das 1:0 freilich mit etwas Glück, aber seine Vorarbeit zum 3:0 war einer dieser Vorstöße, die man in Leverkusen häufiger sehen will.

Info Die Leistung des Zugangs gegen Gladbach in Zahlen Torschüsse 1



Vorlagen 2



Gelaufene Kilometer 11,03



Passquote 87 Prozent



Zweikampfquote 60 Prozent



Ballkontakte 63



Fouls 2



Ein Schatten liegt allerdings auf der ansonsten starken Leistung des Niederländers: Sein Foul an Gladbachs Stefan Lainer. Der Österreicher war Bayers Linksverteidiger entwischt, der wiederum holte völlig übermotiviert zu einer Grätsche aus, traf seinen Gegenspieler auf der Strafraumlinie mit offener Sohle und verletzte ihn schwer. Es war einer dieser Momente, in denen Aggressivität, Entschlossenheit und Kompromisslosigkeit im Zweikampf von positiven zu negativen Eigenschaften im Fußball werden. Lainer musste nach dem Foul von Betreuern gestützt vom Platz humpeln. Sein Trainer Adi Hütter sprach nach der Partie davon, dass akuter Verdacht auf einen Knöchelbruch bestehe. Am Sonntag folgte die Bestätigung seitens des Klubs. Mit der Gelben Karte und dem fälligen Elfmeterpfiff war Bakker noch gut bedient. Dass Lars Stindl die Gelegenheit kurz vor der Halbzeit nicht nutzte und an Lukas Hradecky scheiterte, gab Bayer weiteren Auftrieb.

129 Sekunden nach dem Anpfiff war der 21-Jährige indes bereits einer der Helden des Spiels. Gladbach ließ dem Niederländer zu viel Raum, der schaute sich die Ecke aus, schoss aus der Distanz aufs Tor der Gäste und traf den Innenpfosten. Der Ball prallte von Yann Sommer aus ins Netz – 1:0. Ebenfalls sehenswert war sein Zusammenspiel mit Paulinho vor dem 3:0 und auch dem 4:0 ging eine seiner kraftvollen Flanken voraus. Florian Wirtz konnte die weite Hereingabe von rechts zurück Richtung Elfmeterpunkt legen, wo Nadiem Amiri lauerte und den Endstand markierte.

„Die Idee war, auf dieser Position mehr Wucht und mehr Physis zu bekommen. Das bringt Mitchel Bakker mit sich“, lobte Seoane den Zugang von Paris St. Germain. Der Schweizer betonte das große Potenzial des 21-jährigen Linksverteidigers, sagte aber auch: „Er ist auch noch jung und hat noch einiges an sich zu arbeiten – vor allem am taktischen Positionsspiel. Ab und zu hat er leichte Konzentrationsschwächen, die er oft mit seiner Physis kompensieren kann.“ Eine davon war die unrühmliche Szene mit Lainer. „Mitchel Bakker hat die Power, um auf den Außenpositionen zu hinterlaufen und schlägt gute Flanken. Er ist ein Versprechen für die Zukunft“, ist Seoane überzeugt.

Der Trainer der Werkself war nach dem 4:0 um Relativierung der 90 teils berauschenden Minuten bemüht. Der Spielverlauf sei seiner Mannschaft extrem entgegengekommen, betonte der Schweizer. „Wir waren von Anfang an sehr griffig, sehr präsent und waren sehr effizient. Die Tore sind allerdings auch etwas glücklich gefallen.“ Das Umschaltspiel seines Teams habe ihm schon sehr gut gefallen. „Es gab natürlich auch noch die Schlüsselszene mit dem gehaltenen Elfmeter. Wenn da das Tor fällt, hat Gladbach die Qualität, uns richtig in Bedrängnis zu bringen.“ Seoane sprach von „Wettkampfglück“ und übte sich in Understatement. „Es wäre schon spannend gewesen, wenn wir vor der Pause das 2:1 gemacht hätten“, sagte Hütter. Er bewertete die hohe Niederlage als „bitter“, stellte sie aber auch in ihrer Höhe mit keiner Silbe in Frage.

Unzufrieden war Seoane eigentlich nur mit dem Ausspielen der Konter. „Es gab unzählige Situationen, wo wir ins Abseits gelaufen sind oder das Zuspiel nicht gut war“, sagte er. „Das ist ein Punkt, an dem wir arbeiten müssen, damit wir in diesen Situationen effizienter werden.“ Das Tempo, das Bayer auf den Rasen brachte, war indes phasenweise atemberaubend – und Gladbach war dem in vielen Szenen nicht gewachsen. Vor allem über die rechte Seite mit Moussa Diaby und dahinter Jeremie Frimpong rollte immer wieder Gefahr auf das Tor der Gäste zu. „Da hat Leverkusen zwei außergewöhnlich schnelle Spieler und das ist in der Bundesliga möglicherweise einzigartig“, sagte Hütter.