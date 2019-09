Bayer-Trainer Bosz vor Champions-League-Auftakt : „Wir müssen das Spiel gewinnen – das ist halt so“

Wartet noch auf seinen ersten Sieg als Trainer in der Champions League: Peter Bosz. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Leverkusen Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz erwartet zum Start der Champions League am Mittwoch einen betont defensiv auf- und eingestellten Gegner aus Russland. Sein Rezept: Druck, Geschwindigkeit und gute Restabsicherung.

Peter Bosz lässt gerne betont offensiv spielen. Mit viel Ballbesitz, an das spanische „Tiki Taka“ erinnernden Passstaffetten und schnellen Flügelspielern soll es immerzu nach vorne gehen. Bei Verlust des Spielgeräts ist binnen Sekunden die Rückeroberung gefragt – ansonsten wird es gefährlich für das eigene Tor. Die Spielweise des Niederländers hat sich auch bis nach Russland herumgesprochen. Jedenfalls erwartet der 55-Jährige einen sehr defensiv eingestellten Gegner zum Auftakt der Champions League am Mittwoch in der BayArena (21 Uhr).

Lokomotive Moskau kommt ins Rheinland und die Gegenüberstellung der beiden Kader zeigt, dass Leverkusen die Favoritenrolle innehat. Im Grunde ist der Bundesligist auf jeder Position besser besetzt als der russische Pokalsieger und Vizemeister. „Wir müssen das Spiel gewinnen – das ist halt so“, sagt Bosz entsprechend selbstbewusst, mahnt aber auch: „In der Champions League gibt es keine schlechten Mannschaften.“

Er erwartet, dass sich die Gäste vor dem eigenen Strafraum einigeln, die Räume eng machen und auf Konterchancen durch schnelles Umschaltspiel setzen – ein probates Mittel gegen die bosz’sche Fußballidee, die gerade in diesen Situationen besonders anfällig ist. „Das kennen wir schon aus der Rückrunde der vergangenen Saison. Das sind wir gewöhnt“, sagt der 55-Jährige. „Wir müssen eine Antwort auf die Mauer an Verteidigern haben, aber auch unsere eigene Restverteidigung gut organisieren.“ Bayer habe unter ihm eine „klare Spielweise, in der wir auch auf Gegner eingestellt sind, die sehr kompakt verteidigen.“ Er trainiere bereits seit seinem Amtsantritt im Winter, was dann zu tun sei. „Da geht es um viele Sachen: Den Ball schnell laufen lassen, die Seite wechseln, hinter die Ketten laufen, zwischen die Linien spielen – und so weiter.“ Die Frage sei, mit welcher Qualität seine Spieler diese Vorgaben umsetzen.