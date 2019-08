Mehr Optionen für Peter Bosz : Die Bank ist der neue Trumpf von Bayer Leverkusen

Aachen Mehr als 90 Millionen Euro hat Bayer 04 Leverkusen in den vergangenen Jahren für Transfers ausgegeben. Das zahlt sich nun aus. Bayer-Trainer Peter Bosz hat gleich mehrere Optionen auf der Bank.

21 Sekunden. Länger brauchte Leon Bailey nicht, um Bayer Leverkusen bei Alemannia Aachen in die zweite Pokalrunde zu schießen. Trainer Peter Bosz hatte den Jamaikaner in der 72. Minute ins Spiel gebracht – und der 22-Jährige es ihm prompt mit dem Treffer zum 3:1 gedankt. Dass sich die Werkself am Ende verdient mit 4:1 (2:0) gegen den Regionalligisten durchsetzte, liegt auch an einer neuen Qualität in dieser Saison: einer klar verbesserten Bank.