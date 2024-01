Überraschende Wechsel Kovar macht weiter Druck auf Hradecky

Erstmals in dieser Bundesliga-Saison durfte auch Nadiem Amiri von Beginn an aufs Feld. Nach seinem geplatzten Wechsel zu Leeds United im Sommer und seiner Nichtnominierung für die Europa-League-Gruppenphase war der Olympiateilnehmer von 2021 zuletzt völlig außen vor. Die zahlreichen Ausfälle unterm Bayer-Kreuz spülten ihn nun aber in die Anfangsformation. Er erhielt den Vorzug vor dem erst 20-jährigen Gustavo Puerta und zeigte bis zu seiner Auswechslung in der 68. Minute eine solide Partie.