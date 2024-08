Test in Frankreich Terrier erzielt sein erstes Tor für Bayer

Nach einer ordentlichen Anfangsphase der Leverkusener kamen dann auch die Franzosen besser in die Partie. Terrier verlor den Ball im eigenen Strafraum und Ruben Aguilar testete die Fähigkeiten von Bayers Keeper Matej Kovar, der vor der Pause das Tor der Werkself hüten durfte (23.). Leverkusen büßte in der Folge an Dominanz ein, zudem waren die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen etwas zu groß. Lens nutzte das und glich noch vor der Pause per Kopf durch Wesley Said aus (43.). Odilon Kossounou hatte Jhoanner Chavez bei seiner Flanke zu viel Raum und Zeit gewährt, in der Mitte landete die Hereingabe exakt zwischen den beiden Leverkusener Innenverteidigern Robert Andrich und Edmond Tapsoba.