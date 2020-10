Mainz 05 im Gegnercheck : Auf Mateta muss Bayer 04 aufpassen

Jean-Philippe Mateta, hier im Spiel gegen Borussia Dortmund, ist der wohl gefährlichste Angreifer der Mainzer. Foto: dpa/Thomas Frey

Leverkusen Am Samstag (15.30 Uhr) ist die Mannschaft von Bayer Leverkusen beim kriselnden FSV Mainz 05 zu Gast. Bei den Hausherren steht in Jean-Philippe Mateta ein Stürmer von internationaler Klasse in der Startelf.

Das ist neu Der zweite Trainerwechsel der Bundesliga ereignete sich beim FSV Mainz 05: Achim Beierlorzer wurde entlassen, dafür steht nun Jan-Moritz Lichte an der Seitenlinie. Der 40-Jährige hat eine Leverkusener Vergangenheit, denn zwischen 2012 und 2014 assistierte er 43 Mal dem damaligen Trainergespann Sami Hyypiä und Sascha Lewandowski. In Ridle Baku (Wolfsburg) und Taiwo Awoniyi (Union Berlin) sind zwei Stützen der vergangenen Spielzeit gegangen und die Verstärkungen hielten sich in Grenzen. Auf Anhieb helfen kann Verteidiger Luca Kilian (Paderborn), gleiches verspricht sich Manager Rouven Schröder von Kevin Stöger. Der Spielmacher war nach seiner Zeit bei Fortuna Düsseldorf allerdings drei Monate arbeitslos.

Die Mannschaft Moussa Niakhaté dürfte nach seiner Gelb-Rot-Sperre neben Kilian in der Innenverteidigung auflaufen. Für Stöger kommt ein Startelfeinsatz wohl zu früh, dafür dürfte mit Levin Öztunali ein weiterer Akteur mit Bayer-Vergangenheit von Beginn an Spielen.

Darauf muss Bayer 04 achten Mainz ging zuletzt gegen Union bei Lichtes Debüt 0:4 unter. Das Team ist verunsichert, die Querelen um die Freistellung von Stürmer Adam Szalai trugen dazu bei. Mit Jean-Philippe Mateta steht allerdings ein Stürmer im Kader, der nicht umsonst internationale Begehrlichkeiten weckte. Gegen Bayer 04 dürfte Mainz auch auf Kampfgeist setzen und den Favoriten mit einer defensiven Strategie nerven. Kleiner Lichtblick: Auch bei den Niederlagen gegen Leipzig (1:3) und Stuttgart (1:4) gelang immerhin ein eigener Treffer.

(jim)