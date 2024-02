Mainz 05 im Gegnercheck Zum Klassenerhalt ist es noch ein weiter Weg

Die Mannschaft Als Hoffnungsträger für den Abstiegskampf verpflichteten die Rheinhessen zum Ende der Wintertransferperiode Mittelfeldspieler Nadiem Amiri aus Leverkusen. Aus Frankfurt kam zudem Mittelstürmer Jessic Ngankam per Leihe. Im Dänen Bo Henriksen heuerte vergangene Woche zudem der inzwischen dritte Cheftrainer in dieser Spielzeit bei den Mainzern an. Bereits im November hatte sich der Klub von Bo Svensson getrennt, doch auch dessen Nachfolger Jan Siewert konnte die Trendwende nicht herbeiführen. Der 49-jährige Henriksen stand zuletzt in der Schweiz beim FC Zürich unter Vertrag. Womöglich muss er für die Partie in Leverkusen auf einige Profis verzichten, da in dieser Woche mehrere Spieler (Jonathan Burkardt, Ludovic Ajorque, Marco Richter und Danny da Costa) wegen einer Erkältung fehlten. Ganz sicher nicht dabei sein wird derweil Innenverteidiger Andreas Hanche-Olsen (Muskelfaserriss im linken Oberschenkel).