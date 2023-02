Sechs Gegentore in zwei Spielen Bayer macht einen Schritt vor und zwei zurück

Fraglich nur, wie das gelingen soll. Coach Alonso hatte nach der vermeintlich errungenen Stabilität im Defensivverbund eigentlich vor, in der langen Winterpause an einer ansehnlicheren und effizienteren Offensive zu arbeiten. Doch aktuell kann seine Werkself weder mit schönem Angriffsspiel noch starken Ergebnissen begeistern. Stattdessen gilt es mit Blick auf die kommenden Aufgaben in der Europa League am Donnerstag (18.45 Uhr) bei der AS Monaco und am Sonntag (15.30 Uhr) in Freiburg zunächst wieder, die defensive Ordnung herzustellen.