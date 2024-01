Gut vorbereitet Bayer 04 macht einfach weiter

Es hat nicht allzu lange gedauert, bis die Richtung des ersten und einzigen Testspiels der Werkself klar war. Bayer erspielte sich von Anfang an gute Chancen, Adam Hlozek ebnete mit einem Doppelpack (16./20.) zügig den Weg zum Sieg und spätestens nach dem 3:0 von durch Patrik Schick (33.) waren die letzten Restzweifel an einem Sieg gegen den FC Venedig beseitigt. Am Ende flimmerte ein 4:1 über die Videowände der BayArena, weil Jonas Hofmann erhöhte (54.), ehe Marco Olivieri doch noch der Ehrentreffer für den italienischen Zweitligisten gelang.