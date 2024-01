Last-Minute-Tor entscheidet Topspiel Bayer macht aus zwei Rückständen in Leipzig einen Sieg

Da zuvor Hradecky gegen Mohamed Simakan (21./22.) gleich zwei Mal das durchaus mögliche 0:2 durch sein Eingreifen verhinderte, ging es mit einem für die Leverkusener fast schon schmeichelhaften 0:1 in die Kabine. Bis dahin blieben viele Angriffe des Tabellenführers bereits im Ansatz stecken, manchmal fehlte es schlicht an Präzision, manchmal wurde ein Schuss geblockt, und bei der besten Gelegenheit durch Alejandro Grimaldo stand in der Entstehung über die rechte Seite Jonas Hofmann im Abseits (17.). Ins Rollen kamen die Rheinländer bis zur Halbzeit also nicht, was vor allem, aber nicht nur am konzentrierten und griffigen Auftritt der Sachsen lag. Denn Alonso Team wirkte im Gegensatz zur bisherigen Saison nicht wirklich stabil, teilweise gar wackelig und ein bisschen fahrig – ein ungewohntes Gefühl für die etwa 2900 mitgereisten Fans in Schwarz-Rot.