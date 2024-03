Turnier ohne Bayer-Kapitän Hradecky und Finnland verpassen die EM

Der Traum von der Teilnahme an der Europameisterschaft in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) ist für Lukas Hradecky und seine Finnen geplatzt. In Cardiff unterlagen die „Uhus“ Gastgeber Wales im Halbfinale der Play-offs deutlich mit 1:4 (1:2). Während es für die Waliser nun in einem Endspiel am Dienstag (20.45 Uhr) gegen Polen um eines der letzten Ticket für das Turnier geht, bleibt Finnland im Sommer nur die Zuschauerrolle. „Das ist eine herbe Enttäuschung“, sagte Hradecky. Der 34-Jährige, der sowohl in Leverkusen als auch im Nationalteam Kapitän ist, zeigte sich angesichts der Chancenlosigkeit seines Teams überrascht. „Ich hatte nicht damit gerechnet, nach 90 Minuten mit einer 1:4-Niederlage hier zu stehen.“