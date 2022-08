Torwart bleibt bei Bayer : Hradecky verlängert bis 2026

Leverkusen Schlussmann Lukas Hradecky hat seinen auslaufenden Vertrag bei Bayer 04 Leverkusen um drei Jahre verlängert. „Wir sind sehr zufrieden, dass unsere gemeinsame Reise weitergeht“, sagt Sportgeschäftsführer Simon Rolfes.

Sportgeschäftsführer Simon Rolfes sieht in der Einigung mit Hradecky einen „strategisch wichtigen Schritt für die zukünftige Ausrichtung unterm Bayer-Kreuz“, heißt es in der Klubmitteilung. Der 32-Jährige habe sich seit seinem Wechsel 2018 von Frankfurt nach Leverkusen „zu einer absoluten Identifikationsfigur der Bayer-04-Fans entwickelt“, betonte Rolfes. „Lukas gehört zur Achse unserer Schlüsselspieler und übernimmt auch abseits des Platzes viel Verantwortung. Wir sind sehr zufrieden, dass unsere gemeinsame Reise weitergeht.“

Hradecky gab seine Vertragsverlängerung am Dienstag anlässlich der Mitarbeiter-Saisoneröffnung persönlich vor der versammelten Belegschaft bekannt und wurde dafür mit viel Applaus bedacht. Der finnische Nationaltorhüter kommt inzwischen auf 172 Einsätze für Leverkusen, in denen er 223 Gegentore kassierte und 48 Mal die Null hielt. Am ersten Spieltag der aktuellen Saison hatte er beim 0:1 in Dortmund seine erste Rote Karte als Profi der Werkself gesehen. Kapitän ist Hradecky seit der Amtsübernahme von Trainer Gerardo Seoane im Sommer 2021.