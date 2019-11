Im Training umgeknickt : Pohjanpalos Leidensfähigkeit wird auf die Probe gestellt

Leverkusen Bayer Leverkusens Angreifer Joel Pohjanpalo hat sich im Training mit der finnischen Nationalmannschaft verletzt. Die entscheidenden EM-Qualifikationsspiele verpasst er nun. Wie lange der Stürmer genau ausfällt, ist noch unklar.

Viel zu sehen bekamen die ohnehin an einer Hand abzählbaren Trainingskiebitze am verregnten Dienstagmittag nahe der BayArena nicht. In Lars Bender und Leon Bailey wagten sich nur zwei Profis der Werkself auf den Rasenplatz. Ihre Teamkollegen arbeiteten entweder individuell in der „Werkstatt“, dem ins Stadion integrierten Trainingszentrum, oder bereiteten sich mit ihren jeweiligen Nationalmannschaften auf die bevorstehenden Länderspiele vor.