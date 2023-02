Lob vom Bayer-Kapitän Hradecky sieht positive Entwicklung in der Mannschaft

Ansonsten aber machten es die Rheinländer im Breisgau gut und hätten bereits in der Drangphase vor dem Seitenwechsel den Ausgleich verdient. So aber mussten sich die Leverkusener Fans bis zur 67. Minute gedulden, ehe Bayer zum Ausgleich kam. Sardar Azmoun traf nach Flanke von Mitchel Bakker zum Endstand. In der Nachspielzeit hatte Patrik Schick zudem bei einem Pfostenschuss Pech.