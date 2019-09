Nach Aussetzer in der Königsklasse : Lukas Hradecky entschuldigt sich für sein Horror-Debüt

Leverkusen In seinem ersten Champions-League-Spiel leistet sich der Torwart der Werkself den entscheidenden Patzer. Am Donnerstag ereilte das Team die nächste schlechte Nachricht: Leon Bailey fällt mit einem Muskelfaserriss wochenlang aus.

Es läuft die 37. Minute. Beim Stand von 1:1 gegen Lokomotive Moskau spielt Karim Bellarabi auf der linken Seite einen hohen Rückpass auf Lukas Hradecky. Bayers Nummer eins will den Ball an der Strafraumkante direkt zu Julian Baumgartlinger weiterleiten, doch Dmitri Barinov lauert genau auf diese Aktion. Der Russe läuft dem Pass entgegen und vollendet an Hradecky vorbei aus der Distanz zum 1:2-Endstand aus Leverkusener Sicht. In der zweiten Halbzeit stemmt sich Bayer zwar gegen die Niederlage, kann den missratenen Auftakt in die Champions-League-Saison aber nicht mehr verhindern.

In der Tat wirkte die Werkself vor allem in den ersten 45 Minuten gehemmt, fahrig, unkonzentriert und der Situation nicht gewachsen – also im Grunde wie das genaue Gegenteil einer Spitzenmannschaft. Dass es in der zweiten Halbzeit besser lief, ist angesichts des Ergebnisses freilich ein schwacher Trost. „Die Niederlage macht unsere Aufgabe in der Gruppe ein bisschen schwieriger, aber wir dürfen die Köpfe jetzt nicht hängen lassen.“ Am Samstag warte in Union Berlin bereits die nächste schwere Aufgabe in der Liga. „Wir müssen uns den Gefallen tun, die Punkte zu holen.“ Auch in der Champions League sei trotz der Niederlage noch nicht alles gelaufen. „Ich werde das Vertrauen in meine Mannschaft nie verlieren“, betonte Hradecky.