Stürmer von Bayer 04 : Alario trifft erneut für Argentinien

Köln Argentinien setzte sich in einem Testspiel gegen Ecuador mit 6:1 durch. Lucas Alario erzielte die Führung. Schon beim 2:2 gegen Deutschland hatte der Angreifer von Bayer Leverkusen getroffen.

Stürmer Lucas Alario vom Bundesligisten Bayer Leverkusen hat vier Tage nach dem 2:2 gegen die deutsche Nationalmannschaft erneut für den zweimaligen Weltmeister Argentinien getroffen. Der 27-Jährige erzielte beim souveränen 6:1 (3:0)-Sieg gegen Ecuador in der 20. Minute per Kopf das Führungstor. Schon beim Klassiker in Dortmund gegen die DFB-Elf hatte Alario mit dem Anschlusstreffer und der Vorarbeit zum Ausgleich geglänzt.