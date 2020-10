Treffsicherer Torjäger : Lucas Alario ist Bayers erstklassige zweite Wahl

Leverkusen Der Argentinier überzeugt als formstarker Torjäger. An der Stürmerhierarchie in der Werkself ändert das aber wohl vorerst nichts. Trainer Peter Bosz vermeidet jedenfalls eine Einsatzgarantie.

Diese Meinung dürfte sich nach dem 3:1 gegen den FC Augsburg verfestigt haben. Alario verwandelte einen Handelfmeter mit bemerkenswerter Präzision zum 1:0, glänzte überall auf dem Platz mit seiner Kopfballstärke, die Bayer auch das 2:1 bescherte, behauptete in einem intensiven Spiel viele Bälle und arbeitete fleißig nach hinten mit. Es war ein starker Auftritt des 28-Jährigen, der in dieser frühen Phase der Saison zu einer Art Lebensversicherung der Werkself avanciert ist.

In Mainz erzielte er den 1:0-Siegtreffer, gegen OGC Nizza das wichtige 2:0, nun ließ er einen Doppelpack gegen Augsburg folgen. Auch in der ersten Pokalrunde gegen Eintracht Norderstedt steuerte er einen Treffer zum 7:0 bei. Drei seiner bislang fünf Saisontore erzielte Alario mit dem Kopf. Augsburgs Trainer Heiko Herrlich nahm die Treffsicherheit des Argentiniers mit Humor. Er freue sich immer, wenn Spieler Tore erzielten, mit denen er zusammengearbeitet habe, sagte er, „aber es ist ärgerlich, dass es gegen uns war“, sagte der ehemalige Coach der Werskelf.

Trotz seiner Qualität, die Alario immer wieder unter Beweis stellt, ist er seit seinem Wechsel im Sommer 2017 von River Plate Buenos Aires zu Bayer 04 eher zweite als erste Wahl. Zunächst hatte er den in der Startelf gesetzten Kevin Volland vor sich und kam für seinen Geschmack zu selten zum Einsatz. Nach der ersten Saison in Leverkusen begann sein Berater damit, regemäßig Alarios Interesse an einem Wechsel zu streuen. Dass der Nationalspieler mit seiner Rolle als Edelreservist unzufrieden ist, gilt als verbrieft – auch wenn er in seinen seltenen Interviews stets den Dienst für die Mannschaft und nicht seine Eigeninteressen in den Vordergrund stellt. Auch das ist eine Qualität.