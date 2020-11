Konkurrenzkampf im Sturm : Lucas Alario hat, was Patrik Schick noch fehlt

Leverkusen Bayer Leverkusens treffsicherer Argentinier Lucas Alario ist dem tschechischen Sommerzugang Patrik Schick derzeit vor allem physisch einen Schritt voraus. Trainer Peter Bosz weist darauf hin, dass Schick behutsam an die Englischen Wochen herangeführt werden müsse.

Verletzung Joel Pohjanpalo hat sich bei Finnlands 2:1-Sieg in Bulgarien am vergangenen Sonntag einen Bruch am linken Knöchel zugezogen. Behandlung Inzwischen wurde der 26-Jährige erfolgreich operiert. Bei Twitter bedankte er sich für die Genesungswünsche und die gute Arbeit der Ärzte.

„Wir wussten schon bei seiner Ankunft, dass er nicht so belastbar ist, zwei oder drei Spiele in einer Woche über 90 Minuten zu bestreiten“, sagt der Coach. „Wir arbeiten an seiner körperlichen Verfassung. Wenn man ihm im Training beobachtet, denkt man vielleicht, dass er fit ist. Aber wenn er jetzt zwei Spiele in Folge machen müsste, würde er sich womöglich in der Woche darauf wieder verletzen.“ Der 56-Jährige warnt daher vor zu hohen Erwartungen an Schick. Der Königstransfer dieses Sommers wird behutsam an die Englischen Wochen herangeführt.