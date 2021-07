Bayer-Stürmer erneut verletzt : Lucas Alario verpasst die Olympischen Spiele in Tokio

Leverkusen Lucas Alario von Bayer 04 Leverkusen hat sich im Bereich der Lendenmuskulatur verletzt. Nach der Copa América fehlt der Stürmer der Werkself den Argentiniern damit auch bei den Olympischen Spiele in Tokio.

Es ist bislang nicht das Jahr von Lucas Alario . Nachdem der Angreifer von Bayer 04 die letzten drei Spiele in der Bundesliga aufgrund einer Muskelsehnenverletzung im rechten Oberschenkel verpasst hatte, sollte der 28-Jährige mit Argentinien bei der aktuell stattfindenden Copa América auf Titeljagd gehen. Da Alario nicht rechtzeitig fit wurde, wurde daraus jedoch nichts. Der neue Plan war, dass er als Routinier die U23 seines Landes zu Gold bei den Olympischen Spielen in Tokio führt. Inzwischen ist aber auch dieser Traum geplatzt.

Wie der argentinische Fußballverband jetzt mitgeteilt hat, wird Alario für dieses Turnier nicht zur Verfügung stehen. Alario habe sich eine Muskelverletzung zweiten Grades in der rechten Lendenmuskulatur zugezogen, zudem seien die rechten Adduktoren leicht gezerrt, heißt es in der Mitteilung des Verbandes. Auch wenn sich der Werksklub bislang nicht offiziell dazu geäußert hat, ist davon auszugehen, dass Alario mehrere Wochen ausfallen wird. Obwohl keine Abstellungspflicht für die Olympischen Spiele besteht, hatte sich Bayer mit dem argentinischen Verband darauf verständigt, Alario für Tokio freizustellen – jetzt das bittere Aus.

Einziger Olympia-Fahrer aus Leverkusen ist damit Paulinho. „Ich bin bereit für die Olympischen Spiele“, sagte der Mittelfeldspieler jetzt in einem Interview dem brasilianischen Sportportal „Globoesporte“. Seit Donnerstag bereitet sich der von einer Kreuzbandverletzung genesene 20-Jährige mit der Auswahl Brasiliens in Sao Paulo auf die Spiele vor. Der Titelverteidiger trifft zum Auftakt der Vorrunde (22. Juli, 10.30 Uhr MEZ) in Yokohama auf Deutschland – die Neuauflage des Endspiels von 2016 in Rio de Janeiro.