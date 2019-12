Erfolgsgarant beim 2:1 gegen Schalke : Alario bleibt trotz Doppelpack bescheiden

Lucas Alario freut sich über seinen Treffer zum 1:0 gegen Schalke. Foto: dpa/Guido Kirchner

Leverkusen Mit seinen beiden Toren gegen den FC Schalke avanciert der Argentinier zum Matchwinner. Nach dem Schlusspfiff gibt er sich auf seine Rolle im Team angesprochen diplomatisch und vermeidet es, große Ansprüche zu stellen.

Nach 90 spannenden Minuten gegen den FC Schalke war Lucas Alario ein gefragter Mann für Interviews. Der Argentinier hatte das Topspiel am Samstagabend mit seinen Toren entschieden. Erst köpfte er das 1:0 nach einer Ecke von Leon Bailey (15.), dann schloss er eine perfekte Hereingabe von Charles Aránguiz trocken mit dem rechten Fuß und kalter Präzision ab (81.). Zwar kamen die Gäste aus Gelsenkirchen nur eine Minute später zum Anschluss, doch es blieb beim 2:1 (1:0)-Sieg der Werkself, die nun fünf der letzten sechs Pflichtspiele gewonnen hat.

INFO Alle 145 Minuten ein Volltreffer des Angreifers Ligaspiele 11 Spielminuten 578

Tore 4



Vorlagen 2



Minuten pro Tor 145

Alario war aber nicht nur wegen seiner Tore ein Erfolgsgarant. Der Angreifer war auch sonst gut in das Spiel eingebunden. „Heute war ein Tag, an dem ich wieder dran war und mich präsentieren konnte“, sagte Alario, der in den letzten Wochen nur sehr spärlich dosiert von Peter Bosz eingesetzt wurde. „Der Trainer stellt die Mannschaft auf und diese Entscheidungen müssen wir alle akzeptieren. Es können nur elf Spieler spielen und für mich geht es darum, meine Chance zu nutzen – und das ist mir heute sehr gut gelungen“, gab sich der 27-Jährige auf seine Rolle im Team angesprochen diplomatisch. „Ich bin sehr zufrieden, dass ich meine Aufgabe erfüllen und der Mannschaft helfen konnte.“

Foto: dpa/Guido Kirchner 15 Bilder Bayer 04 - Schalke: die Bilder des Spiels.

Mit seiner Gesamtsituation bei Bayer kann er aber nur bedingt zufrieden sein. Auf elf Einsätze kommt er bislang in der Liga. Dabei gelangen ihm vier Tore und zwei Vorlagen. Das ist ein mehr als ordentlicher Wert für den Nationalspieler, der auch beim 2:2 Argentiniens gegen Deutschland im Oktober mit einem Tor und einer Vorlage seine Klasse bewiesen hat.

Doch wenn Bosz sich entscheiden muss, ob er Kevin Volland oder Alario in die Startelf nimmt, fällt die Wahl des Niederländers fast immer auf den Deutschen. Der wurde gegen Schalke wohl mit Blick auf das Spiel gegen Juventus Turin am Mittwoch (21 Uhr) geschont und kam nur in der Schlussphase zum Einsatz. Gut möglich, dass er im letzten Spiel der Champions-League-Gruppenphase wieder in die Anfangsformation rückt – und Alario zunächst nur die Rolle des Zuschauers bleibt.

„Wir wissen um die hohe Qualität, die auf uns zu kommt. Juventus ist jederzeit in der Lage, sehr viel Gefahr auszustrahlen“, sagt Alario. „Es ist eine der besten Mannschaften der Welt, aber wir haben noch eine Chance, in die nächste Runde zu kommen – und dafür werden wir alles tun.“ Die Werkself muss gegen den italienischen Meister gewinnen, um sich die Option auf das Achtelfinale offen zu halten. Parallel dazu spielt Atlético Madrid gegen Lokomotive Moskau – und darf aus Leverkusener Sicht auf keinen Fall gewinnen.