Vier Wochen Pause : Baileys Ausfall zwingt Bayer 04-Coach Bosz zum Umbau

Leverkusen Bayer 04-Trainer Peter Bosz ist in dieser Saison bisher nicht durch Experimentierfreude aufgefallen. Im Spiel gegen Union Berlin muss der Niederländer durch die Verletzung von Leon Bailey nun aber seine etablierte Angriffsreihe umstellen.

Weder in Dortmund noch in Leverkusen ist Peter Bosz bislang durch seine Experimentierfreude aufgefallen. Der niederländische Trainer setzt auf eine Stammelf, Automatismen und in unzähligen Trainingsstunden einstudierte Bewegungsabläufe. Neben Paderborns Coach Steffen Baumgart ist der 55-Jährige daher auch der einzige Fußballlehrer in der Bundesliga, der in dieser Spielzeit erst 16 verschiedene Profis eingesetzt hat. Dass sich an dieser Statistik am Samstag gegen Union Berlin (15.30 Uhr) viel ändert, ist trotz des Ausfalls von Leon Bailey eher unwahrscheinlich.