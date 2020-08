Leichtathletik-Idol mit Corona infiziert : Leon Bailey nach Teilnahme an Bolt-Feier vorsorglich in Quarantäne

Leon Bailey. Foto: AP/Martin Meissner

Leverkusen Bayer Leverkusens Offensivspieler Leon Bailey muss nach einem Corona-Kontakt in seinem Heimatland Jamaika vorsorglich in Quarantäne. Das teilte der Werksklub am Dienstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der 23-Jährige war am vergangenem Freitag Gast bei einer Geburtstagsfeier von Olympiasieger Usain Bolt. Nachdem bekannt wurde, dass der ehemalige Star-Sprinter positiv auf das Coronavirus getestet wurde, begab sich Bailey Vereinsangaben zufolge selbst in Quarantäne. Inzwischen ist der Flügelstürmer zurück nach Deutschland geflogen. Bayers Pandemiebeauftragter Dr. Karl-Heinrich Dittmar betonte: „Ein Kontakt zur Mannschaft und zum Staff von Bayer 04 wird natürlich erst dann wiederhergestellt, wenn absolut kein Risiko einer Infektion oder Ansteckung anderer mehr besteht.“ Nach seiner Ankunft soll Bailey in Quarantäne verbleiben und parallel dazu regelmäßig von einem unabhängigen Labor getestet werden. Ähnlich handelte der Werksklub zuletzt bei Nadiem Amiri. Auch bei ihm hatte der Werksklub nach einem Corona-Kontakt vorsorglich eine Quarantäne veranlasst.

(sb)