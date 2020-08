Behördliche Anordnung : Bailey muss nach Besuch von Bolt-Party in Jamaika bleiben

Leverkusen Bayer Leverkusens Leon Bailey muss länger auf seine Rückkehr nach Deutschland warten als zunächst gedacht. Nachdem der eine Party beim positiv auf COVID-19 getesteten Sprintidol Usain Bolt besucht hatte, verweigerten ihm die Behörden nun die Ausreise.

Bailey hatte am Mittwoch die Rückreise nach Deutschland in einem Privatflugzeug geplant. Aufgrund der örtlichen Hygienevorschriften erteilten die Behörden jedoch keine Starterlaubnis. Der 23-Jährige wird die 14-tägige Quarantäne, die er eigentlich in Deutschland antreten sollte, daher nun in Jamaika verbringen müssen.