Bayer 04 Leverkusen : Leon Bailey droht das Saison-Aus

Leverkusen Leverkusens Leon Bailey hat sich im Spiel gegen den 1. FC Nürnberg am Oberschenkel verletzt. Ob der Jamaikaner in dieser Saison noch einmal spielen kann, ist unklar.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss in den kommenden Wochen verletzungsbedingt auf Flügelspieler Leon Bailey verzichten. Wie der Verein am Sonntag mitteilte, zog sich der Jamaikaner am Samstag beim 2:0-Erfolg gegen den 1. FC Nürnberg eine muskuläre Verletzung im hinteren linken Oberschenkel zu. Ob Bailey in dieser Saison noch einmal zum Einsatz kommen kann, ließ Bayer zunächst offen.