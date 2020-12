Topleistungen wecken Begehrlichkeiten : Leon Bailey bewirbt sich für die Premier League

Leon Bailey ist derzeit wettbewerbsübergreifend Bayer Leverkusens Topscorer. Foto: dpa/Thilo Schmuelgen

Leverkusen Bayer Leverkusens formstarker Jamaikaner Leon Bailey träumt schon lange davon, irgendwann in England zu spielen. Doch bevor es soweit ist, hat er sich mit der Werkself noch viel vorgenommen. Daraus ergibt sich eine Win-win-Situation.

Es ist eine einigermaßen skurrile Szene, die zu Leverkusens erstem Eckball gegen die TSG Hoffenheim führt. Nadiem Amiris Abschluss misslingt, doch Havard Nordtveit schießt beim Klärungsversuch seinen Kollegen Kevin Vogt an – und Torwart Oliver Baumann lenkt den Ball in höchster Not um den Pfosten. Was dann folgt, ist ebenso dreist wie sehenswert. Leon Bailey führt die Ecke kurz zu Amiri aus, zieht an seinem Teamkollegen vorbei, erhält den Ball zurück und schlenzt den Ball mit bemerkenswerter Präzision ins linke obere Eck.

Lesen Sie auch Trotz Tabellenführung : Bayers Konkurrent bleibt Gladbach

„Es war ein schönes Tor“, lautete Baileys eher nüchternes Fazit zu seinem traumhaften Treffer. Der Jamaikaner hatte mit seinem Doppelpack gewichtigen Anteil daran, dass Leverkusen 4:1 (2:0) gegen Hoffenheim gewann und die Tabellenführung eroberte. „Es war eine Variante, die wir im Training einstudiert haben und ich bin einfach glücklich, dass es geklappt hat.“

Info Flügelspieler mit einer Vorliebe für Doppelpacks Treffsicher Leon Bailey hat in dieser Saison bereits drei Mal doppelt getroffen: gegen Be’er Sheva (5. November), Slavia Prag (10. Dezember) und die TSG Hoffenheim (13. Dezember). 2017 traf er zudem je zwei Mal beim 4:4 gegen Hannover 96 (17. Dezember) und 2019 beim 2:0-Sieg der Werkself in München (30. November).

Das ist auch ein Verdienst von Rob Maas, der im Sommer Co-Trainer von Peter Bosz wurde und seitdem vor allem für Standards zuständig ist. Entsprechend lief Torschütze Bailey eskortiert von seinen Teamkollegen zur Bank, um den Niederländer für die freche Variante zu feiern. „Wir haben uns bei ihm bedankt, weil er mit uns die Standards trainiert und uns verschiedene Möglichkeiten gezeigt hat, wie wir Ecken ausführen können. Ich wollte ihm meine Dankbarkeit für das Training zeigen.“

Foto: AP/Martin Meissner 18 Bilder Leverkusen - Hoffenheim: die Werkself in der Einzelkritik

Dank eines weiteren Geniestreichs von Florian Wirtz war auch der zwischenzeitliche Anschlusstreffer der Hoffenheimer kurz nach der Halbzeit kein Hindernis. Lucas Alario machte in den Schlussminuten mit einem Foulelfmeter alles klar – und Bayer war erstmal seit September 2014 Tabellenführer. „Natürlich habe ich auf die Tabelle geschaut“, sagte Bailey. „Es ist ein sehr gutes Gefühl, unseren Namen ganz oben zu sehen.“ Schon in der Europa League erzielte er vergangenen Donnerstag einen Doppelpack gegen Slavia Prag. „Ich bin einfach glücklich, dass ich wieder da bin, wo ich sein muss, um den Team helfen zu können“, kommentierte er seine Leistung in aller Bescheidenheit.

Das Formhoch des Flügelspielers ist für Bayer ein Segen – vor allem, weil es vor der Saison nicht unbedingt zu erwarten war. Der 23-Jährige hatte eine durchwachsene Spielzeit hinter sich. Er fiel weniger durch Traumtore als vielmehr durch Eskapaden auf.

Eine davon war sein Urlaub auf Jamaika, wo er auf der Geburtstagsparty von Sprintstar Usain Bolt einen Corona-Kontakt hatte und in Quarantäne musste. Durch die komplizierte Rückreise verpasste er die gesamte Vorbereitung. Auch seine beiden Roten Karten in der Vorsaison sowie die ständig von seinem Umfeld lancierten Wechselgedanken waren nicht gerade förderlich für sein Image. Im Sommer standen die Zeichen auf Abschied, nun ist Bailey ein Leistungsträger.

In der Liga gelangen ihm bei zehn Einsätzen vier Tore und vier Vorlagen, inklusive Europa League sind es gar neun Treffer und sechs Assists in 16 Spielen. Das sind Werte, die aufhorchen lassen – auch in der Premier League, die schon lange das Ziel des Angreifers ist. Vor dem Spiel gegen Prag kursierte die Meldung, dass Scouts mehrerer Klubs aus England Bailey beobachten würden. Der FC Arsenal, Tottenham Hotspur, Manchester United und FC Everton seien laut englischer Medien interessiert.

Spielt Bailey so weiter, dürfte sich die Liste noch verlängern, zumal er sich sichtbar weiterentwickelt und seine Offensivkraft um defensives Mitarbeiten ergänzt hat. In Interviews schwärmt der Jamaikaner regelmäßig von der Liga mit der größten internationalen Strahlkraft. Insofern gleicht sein Formhoch auch einer Bewerbung für die Premier League. Da sein Vertrag bis 2023 läuft, dürfte Bayer auch eine Ablöse im mittleren zweistelligen Millionenbereich einstreichen, wenn es zu einem Wechsel kommt. Dafür muss Bailey aber vor allem eins tun: am Ball bleiben. Es wäre eine Win-win-Situation für Klub und Spieler.

Nach dem Sieg gegen Prag sagte er, dass der Gruppensieg in der Europa League eine Chance sei, sich weiter zu entwickeln, und fügte hinzu: „Wir freuen uns drauf, in dieser Saison noch einige großartige Sachen zu machen.“