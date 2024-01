Stürmer gefunden Bayer leiht Borja Iglesias bis zum Saisonende aus

Der 1,87 Meter große Iglesias, der bei seinem Klub in Spanien zuletzt keine große Rolle mehr gespielt hatte, freut sich auf Bayer 04 Leverkusen: „Das ist wirklich eine fantastische Herausforderung für mich. Die Mannschaft sorgt momentan auch in Spanien für Furore, viele schauen dort auf das Team, das derzeit ein wirklich beeindruckendes Bild abgibt“, sagt der Rechtsfuß, der in den zurückliegenden drei LaLiga-Spielzeiten 36 Tore für Real Betis erzielte. „Ich bin begeistert von der Möglichkeit, ein Teil davon zu werden und werde alles für den Erfolg dieser Mannschaft tun.“