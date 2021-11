Quintett vor Comeback : Bayers Lazarett lichtet sich langsam

Leverkusen Für Florian Wirtz und Karim Bellarabi sieht es mit Blick auf das Spiel gegen Bochum gut aus. Unterschiedlich große Fragezeichen stehen indes noch hinter der Einsatzfähigkeit von Charles Aránguiz, Patrik Schick sowie Lucas Alario.

Die Ampel ist in Deutschland derzeit in aller Munde. Das politische Farbenspiel in Berlin lässt sich ein Stück weit auch auf die Situation im Kader der Werkself anwenden. Fünf Spieler sind für das Ligaspiel am Samstag gegen Bochum (15.30 Uhr) fraglich, Trainer Gerardo Seoane steht mit Blick auf den Spielplan bis zur Winterpause vor einer heiklen Abwägung: Wer wird rechtzeitig fit und wer braucht noch Zeit, um Folgeverletzungen zu verhindern? „Wir müssen das Risiko so gut wie möglich einschätzen. Es sind noch acht Spiele in diesem Jahr – und wir brauchen alle Spieler“, betont der Schweizer.