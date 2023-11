18 Spiele, 17 Siege Leverkusens Lauf entfacht Euphorie

INFO

Spielplan Am Sonntag steht für Leverkusen das Heimspiel gegen Dortmund an (17.30 Uhr), zuvor geht es in der Europa League nach Schweden. In Göteborg will Bayer den so gut wie sicheren Sieg in Gruppe H gegen den BK Häcken endgültig fix machen (21 Uhr). Dafür reicht dem Tabellenführer ein Remis beim punktlosen Letzten. Qarabag Agdam und Molde FK stehen bei jeweils sechs Zählern, die Werkself bei zwölf.