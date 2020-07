„Stiche ins Herz“ : Verletzungen haben bei Bender Spuren hinterlassen

Lars Bender will mit Bayer 04 in der Europa League etwas bewegen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Leverkusen In knapp zwei Wochen wird die Europa League fortgesetzt, nach dem 3:1 im Hinspiel empfängt Bayer 04 die Glasgow Rangers. Kapitän Lars Bender spricht über die Belastung für Körper und Geist – und die Gedanken über seine Karriere.

Lars Bender spricht am Tag nach dem Start in die Vorbereitung auf die Europa League und dem Rückspiel gegen die Glasgow Rangers am Donnerstag, 6. August, von Gier und Vorfreude, einen Titel gewinnen zu können. Der Kapitän von Bayer Leverkusen schlägt aber auch nachdenkliche Töne an – als es um die Belastung geht, die ein Europa-League-Turnier, dessen Finale am 21. August steigt, und die am 22. August beginnende Vorbereitung auf die neue Saison bieten.

Hintergrund ist die schwere Fußverletzung, die sich Bender Anfang Mai zuzog. Damit fiel der 31-Jährige 43 Tage aus und verpasste zehn Spiele – laut seiner Verletzungshistorie auf „transfermarkt.de“ gab es nur zwei Situationen, in denen er mehr Partien verpasste, beide mit Sprunggelenksverletzungen. „Das es mich wieder erwischt hat, hat schon etwas in mir ausgelöst“, sagt Bender nun.

Bayers Kapitän will in den zwei Wochen Vorbereitung auf die Europa-League-Fortsetzung „persönlich fit werden, damit ich mit einem guten Gefühl in die Euro League gehen kann“. Er gibt aber auch unumwunden zu: „Es ist mental nicht einfach. Das hat nicht nur mit der jüngsten Verletzung zu tun, sondern auch mit den vorangegangenen. Da ist die eine oder andere Narbe in mir aufgerissen, und dann macht man sich Gedanken um Konsequenzen.“ Das klingt nach solchen zum Karriereende. Bender weicht aus: „Es gibt Gedanken in viele Richtungen, und da möchte ich nicht näher drauf eingehen.“ Klar ist aber: „Es ist für mich sehr belastend, auch die vorherigen Geschichten. Das sind Stiche ins Herz. Da muss man aufpassen, diese Narben nicht aufreißen zu lassen.“