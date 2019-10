Verletzung aus Paderborn-Spiel : Lars Bender fehlt Bayer 04 gegen Gladbach

Leverkusen Bayer 04 Leverkusen muss im Spitzenspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag auf Kapitän Lars Bender verzichten. Bender zog sich im Pokalspiel gegen Paderborn einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu.

Bayer Leverkusen muss vorerst auf seinen Kapitän Lars Bender verzichten. Der 30-Jährige erlitt in der zweiten Runde des DFB-Pokals am Dienstag gegen den SC Paderborn (1:0) einen kleinen Muskelfaserriss im Oberschenkel, das teilte der Klub am Mittwoch mit.