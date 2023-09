Team der Stunde Bayer lässt sich vom Erfolg nicht blenden

Der Start in die Saison ist geglückt. Bayer steht souverän in der zweiten Runde des DFB-Pokals, führt die Bundesliga vor dem 5. Spieltag als Tabellenführer an und hat nun auch in der Europa League einen Auftakt nach Maß gefeiert. Mit einem 4:0 (2:0)-Heimsieg gegen den schwedischen Meister sowie Pokalsieger BK Häcken untermauerte der Werksklub seinen Anspruch auf den Gruppensieg und zeigte dabei allen voran in der Anfangsphase begeisternden Fußball. Für die nach sechs Pflichtspielen und einer Tordifferenz von 25:5 weiter ungeschlagenen Profis aus Leverkusen wäre es nun ein Leichtes gewesen, sich nach der Partie selbst auf die Schulter zu klopfen. Die Aussagen der Verantwortlichen und Spieler zeigen jedoch einmal mehr: Diese Werkself tickt anders.