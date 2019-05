Unentschieden gegen Schalke : Bayer lässt im Kampf um die Champions League Punkte liegen

Leverkusen Mit einem 1:1 (1:0) im letzten Heimspiel gegen den FC Schalke hat sich Bayer Leverkusen für die Europa League qualifiziert. Um noch die Königsklasse zu erreichen, benötigt Bayer beim Saisonfinale in Berlin Schützenhilfe.

Unter den Augen vieler ehemaliger Profis des Werksklubs wie Bernd Schneider und Zé Roberto, die anlässlich der 40-jährigen Bundesligazugehörigkeit Leverkusens im Stadion waren, zeigte sich das Team von Trainer Peter Bosz von Beginn an engagiert. Der Niederländer hatte nach dem 6:1-Spektakel in der Vorwoche gegen Frankfurt keine Änderungen in der Startelf vorgenommen. In roten Retro-Trikots, die an das aus der Aufstiegssaison 1978/79 erinnern sollen, kombinierte die Werkself zunächst gefällig, ohne dabei jedoch gefährlich vor dem Schalker Tor aufzutauchen. Doch gleich mit der ersten Aktion wurde es brenzlig für die Gäste.